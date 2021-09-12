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В Балакене больного коронавирусом задержали в общественном месте

В Балакене больного коронавирусом задержали в общественном месте Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.
Происшествия
12 сентября 2021 г. 13:11
В Балакене больного коронавирусом задержали в общественном месте

Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, местной жительнице Севджан Мамедовой, сдавшей положительный тест на COVID-19, было предписано лечение в домашних условиях.

Однако, покинув место жительства, женщина подвергла реальной угрозе здоровье других граждан.

С С.Мамедовой были проведены разъяснительные беседы и ее вернули домой с участием медперсонала.

В отношении больного возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə koronavirus xəstəsi barəsində cinayət işi başlanılıb

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