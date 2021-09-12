В Балакене больного коронавирусом задержали в общественном месте

Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Сотрудники Балакенского районного управления полиции задержали в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, местной жительнице Севджан Мамедовой, сдавшей положительный тест на COVID-19, было предписано лечение в домашних условиях.

Однако, покинув место жительства, женщина подвергла реальной угрозе здоровье других граждан.

С С.Мамедовой были проведены разъяснительные беседы и ее вернули домой с участием медперсонала.

В отношении больного возбуждено уголовное дело.