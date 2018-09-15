В Балакене автомобиль сбил 11-летнего ребенка с матерью

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В полдень на проспекте Гейдара Алиева в Балакене автомобиль сбил пешеходов.

Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21099" сбил жителей села Герекли Гулиеву Наилю Джалал гызы (1976) и ее 11-летнего сына Гулиева Абдуллу Руфат оглы когда они хотели перейти дорогу.

После происшествия Н.Гулиева и ее сын Абдулла были доставлены в Балакенскую центральную больницу (БЦБ).

Как сообщили Report из БЦБ, лечение матери с сыном ведется в хирургическом отделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.