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    В Балакене автомобиль сбил 11-летнего ребенка с матерью

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В полдень на проспекте Гейдара Алиева в Балакене автомобиль сбил пешеходов.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-21099" сбил жителей села Герекли Гулиеву Наилю Джалал гызы (1976) и ее 11-летнего сына Гулиева Абдуллу Руфат оглы когда они хотели перейти дорогу.

    После происшествия Н.Гулиева и ее сын Абдулла были доставлены в Балакенскую центральную больницу (БЦБ).

    Как сообщили Report из БЦБ, лечение матери с сыном ведется в хирургическом отделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

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