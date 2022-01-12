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В Балакене арестованы водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

В Балакене арестованы водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД были выявлены водители, управляющие транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
12 января 2022 г. 08:08
В Балакене арестованы водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД были выявлены водители, управляющие транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, Кямран Умаров на своем автомобиле марки "VAZ-21011" и Расул Исмайлов на “VAZ-2107” вызвали подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что оба водителя находились под воздействием наркотиков.

В ходе рейда также был задержан житель села Гуллар Багир Мамедов. Следствие выяснило, что он употреблял марихуану и оказывал услуги такси на автомобиле "VAZ-21014".

Собранные по делу материалы были представлены в районный суд, который принял меры в соответствии с законом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə marixuana çəkib, sərnişin daşıyan sürücülər saxlanılıb

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