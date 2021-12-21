В Балакене арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель села Ханифа на своем автомобиле марки "Tofaş" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Мамед Гусейнов и его пассажир Аяз Рамазанов находились под воздействием наркотиков.

Собранные по делу материалы были представлены в районный суд.

М.Гусейнов был признан виновным в совершении административного правонарушения и приговорен к аресту сроком на 15 суток.