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В Балакене арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В Балакене арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.
Происшествия
21 декабря 2021 г. 08:21
В Балакене арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

В ходе мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения сотрудниками Балакенского РОВД был выявлен водитель, управляющий транспортным средством под воздействием наркотических средств.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, житель села Ханифа на своем автомобиле марки "Tofaş" вызвал подозрение у сотрудников дорожной полиции. В результате проведенного медобследования выяснилось, что водитель Мамед Гусейнов и его пассажир Аяз Рамазанов находились под воздействием наркотиков.

Собранные по делу материалы были представлены в районный суд.

М.Гусейнов был признан виновным в совершении административного правонарушения и приговорен к аресту сроком на 15 суток.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs olunub

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