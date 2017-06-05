В Балакяне произошло землетрясение силой 4 балла

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Балакянском районе произошло землетрясение.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По предварительной информации, в 11:20:56 по местному времени на территории Балакянского района было зарегистрировано землетрясение, которое ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

Магнитуда подземных толчков составила 3,8, глубина - 2 км.