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    В Балакяне произошло землетрясение силой 4 балла

    Глубина толчков составила 2 км

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Балакянском районе произошло землетрясение.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

    По предварительной информации, в 11:20:56 по местному времени на территории Балакянского района было зарегистрировано землетрясение, которое ощущалось силой до 4 баллов в эпицентре, а в прилегающих районах - до 3 баллов.

    Магнитуда подземных толчков составила 3,8, глубина - 2 км.

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