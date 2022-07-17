В Баладжарском железнодорожном депо произошел пожар

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на железнодорожном депо в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре на железнодорожном депо в поселке Баладжары Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, на место происшествия немедленно были привлечены силы ГПС МЧС.

Принятыми срочными и незамедлительными мерами пожар был потушен за короткое время. Тем самым пожар не распространился на большую площадь.

В результате пожара на территории Баладжарского железнодорожного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги" вдоль железной дороги сгорела сухая трава, 50 штук деревянных шпал, древесные отходы, 8 погонометров проходящего по местности электрического кабеля и 15 деревьев. линия. Вагоны, другие деревья, линии связи и здания в этом районе были защищены от огня.