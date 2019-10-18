В Баку ЖСК "Тебриз" оштрафовали на 20 тысяч манатов

Государственная служба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана составила административный протокол на ЖСК "Тебриз".

Как сообщает Report, на основе этого протокола Бинагадинский районный суд Баку признал компанию виновной по статье 192.1 (Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора (контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской Республики). Решением суда, компания была оштрафована на 20 тыс. манатов. Данное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до двух тысяч манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч манатов.

Апелляция на решение Наримановского районного суда была рассмотрена Бакинским апелляционным судом и не удовлетворена.

Сообщается, что жилищно-строительный кооператив "Тебриз" принадлежит бизнесмену Исфандияру Ахундову, известному как "Исфандияр Шарурский".