В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции

Хазарский районный суд Баку вынес решение в отношении Маила Гадиева 1993 г.р., который жил с 15-летней девушкой.

Хазарский районный суд Баку вынес решение в отношении Маила Гадиева 1993 г.р., который сожительствовал с 15-летней девушкой.

По информации Report, решением суда он взят под надзор полиции.

Следственный отдел Хазарского районного управления полиции предъявил Гадиеву обвинение по статье 152 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) УК АР.

По уголовному делу продолжаются следственные мероприятия.

Накануне прокуратура Хазарского района распространила заявление в связи со смертью 15-летней роженицы в Баку.