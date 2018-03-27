В Баку жителя Сальянского района ударили ножом в горло

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В одном из ресторанов на улице Миркасимова в Насиминском районе Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, один из посетителей ресторана, житель Сальянского района Нурлан Беюккиши оглы Наджафов 1985 г.р. получил ножевое ранение в область горла со стороны мужчины, проживающего по соседству с пострадавшим. Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина вызвал Наджафова на улицу.

Наджафов потерял очень много крови и был доставлен в Клинический медицинский центр №1. Он был прооперирован, однако его состояние остается тяжелым. В связи с фактом полиция Насиминского района ведет расследование.