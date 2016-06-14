В Баку жители провели акцию протеста против вырубки деревьев - ФОТО

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Жители Баку, проживающие по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 14 провели акцию протеста против вырубки деревьев на территории.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Report, в знак протеста жители перекрыли автомобильную дорогу. После перекрытия дороги между полицейскими и жителями произошло противостояние. Во время акции один человек пострадал, на место происшествия приехала машина скорой помощи.

На место были привлечены дополнительные силы полиции, проведены переговоры с жителями. В настоящее время дорога открыта.

Жители продолжают акцию протеста. Они требуют восстановления вырубленных деревьев.