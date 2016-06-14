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    В Баку жители провели акцию протеста против вырубки деревьев - ФОТО

    Один человек пострадал, на место происшествия приехала машина скорой помощи

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Жители Баку, проживающие по адресу: Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 14 провели акцию протеста против вырубки деревьев на территории.

    Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент Report, в знак протеста жители перекрыли автомобильную дорогу. После перекрытия дороги между полицейскими и жителями произошло противостояние. Во время акции один человек пострадал, на место происшествия приехала машина скорой помощи.

    На место были привлечены дополнительные силы полиции, проведены переговоры с жителями. В настоящее время дорога открыта.

    Жители продолжают акцию протеста. Они требуют восстановления вырубленных деревьев. 

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