 Наверх

В Баку жестоко убили мать и дочь

​В Баку жестоко убили мать и дочь

В Сабунчинском районе Баку совершено жестокое убийство.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, инцидент произошел 13 декабря.

Тела Фатмы Хамзаевой 1968 г.р. и ее дочери Эльгюн Нифтизаде 1994 г.р. нашли в их квартире в поселке Бакиханова с многочисленными колото-резанными ранами, характерными при ударах режущим инструментом.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (намеренное убийство двух и более лиц) УК АР.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лица или лиц, совершивших убийство. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!