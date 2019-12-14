​В Баку жестоко убили мать и дочь

В Сабунчинском районе Баку совершено жестокое убийство.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, инцидент произошел 13 декабря.

Тела Фатмы Хамзаевой 1968 г.р. и ее дочери Эльгюн Нифтизаде 1994 г.р. нашли в их квартире в поселке Бакиханова с многочисленными колото-резанными ранами, характерными при ударах режущим инструментом.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (намеренное убийство двух и более лиц) УК АР.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и задержанию лица или лиц, совершивших убийство.