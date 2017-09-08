В Баку двое получили ножевые ранения

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Баку женщину ранили ножом в рот, мужчину – в ухо.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

42-летняя Ализаде Эллада Владимировна и 50-летний Джалабов Джалаб Фатулла оглу были ранены ножом.

По словам очевидцев происшествия, на проспекте Азадлыг неизвестный после нанесения ножевых ранений в рот и глаза Э. Ализаде, несколько раз ранил ножом в ухо и живот Дж. Джалабова. Оба пострадавших были госпитализированы.

По информации врачей, у Э. Ализаде ранены язык и губы. Во избежание потери зрительной способности женщиной она была размещена в Офтальмологическую клинику им. З. Алиевой.

Факт расследуется Бинагадинским районным управлением полиции.