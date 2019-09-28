В Баку женщину насмерть сбила машина

​В Баку женщину насмерть сбила машина

28 сентября, 2019 20:56

https://report.az/storage/news/2db62fd42be52b8f0d53635d29fb9c28/6e73b7f9-02cc-4816-949e-3bc608b99e14_292.jpg В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход. Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы. Так, водитель сбил 44-летнюю Аллахвердиеву Зариханым Энвер гызы. Она скончалась по дороге в больницу.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.