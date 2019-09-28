​В Баку женщину насмерть сбила машина

В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.
Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.
Так, водитель сбил 44-летнюю Аллахвердиеву Зариханым Энвер гызы. Она скончалась по дороге в больницу.
В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.
Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.
Так, водитель сбил 44-летнюю Аллахвердиеву Зариханым Энвер гызы. Она скончалась по дороге в больницу.
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Orxan RasifoğluАвтор новости