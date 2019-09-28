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В Баку женщину насмерть сбила машина

​В Баку женщину насмерть сбила машина

В Баку произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.

Как передает Report, инцидент произошел в Бинагадинском районе столицы.

Так, водитель сбил 44-летнюю Аллахвердиеву Зариханым Энвер гызы. Она скончалась по дороге в больницу.

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