В Баку женщина оштрафована за езду в нетрезвом виде

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Баку женщина оштрафована за вождение машины в нетрезвом виде.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах. Так, водитель Т.А. (из этических соображений имя женщины не приводится) была остановлена сотрудниками Государственной дорожной полиции на территории Сабаильского района Баку по причине езды в нетрезвом виде. В отношении нарушителя был составлен протокол, далее дело было отправлено на рассмотрение в Сабаильский районный суд.

Суд вынес решение в отношении Т.А. Согласно нему, на основании статьи 152-1.2 (Совершение лицом, имеющим право управления транспортным средством и управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ, проступков, предусмотренных статьями 151.2 или 151.3 настоящего Кодекса) Кодекса об административных правонарушениях женщина лишена водительских прав сроком на 1 год и оштрафована на сумму 400 манатов.