В Баку женщина выбросилась из окна пятого этажа, позже скончалась в больнице

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Баку выбросившаяся из окна пятого этажа женщина позже скончалась в больнице.

Как передает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе.

В результате у нее сломались обе пяточные кости. Пострадавшая была доставлена в клинический медицинский центр №1. Несмотря на усилия врачей, через два дня она скончалась в отделении реанимации.

По факту, возбуждено уголовно дело по статье 125 УК (доведения себя до самоубийства)

Факт расследуется.