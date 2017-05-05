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    В Баку женщина-водитель стала причиной цепной аварии - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Авария произошла из-за несоблюдения водителем дистанции© Report.az

    ** Первая новость опубликована в 9:13. Добавлено видео

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла цепная авария.

    Как передает Report, причиной аварии стало неcоблюдение водителем автомобиля марки "Мерседес" Эльнарой Мамедовой дистанции.

    На проспекте Азадлыг водитель автомобиля марки "ВАЗ-3110" неожиданно нажал на педаль тормоза на красный цвет светофора. Следующий за ним водитель такси марки Daewoo Юсифов Ровшан также сумел вовремя нажать на педаль тормоза. Однако ехавшая в конце Э. Мамедова за рулем "Мерседеса" столкнулась со стоящими впереди двумя автомобилями.

    В результате аварии все три автомобиля пострадали.

    По факту сотрудниками дорожно-транспортной полиции ведется расследование.

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