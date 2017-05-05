В Баку женщина-водитель стала причиной цепной аварии - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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** Первая новость опубликована в 9:13. Добавлено видео

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Наримановском районе Баку произошла цепная авария.

Как передает Report, причиной аварии стало неcоблюдение водителем автомобиля марки "Мерседес" Эльнарой Мамедовой дистанции.

На проспекте Азадлыг водитель автомобиля марки "ВАЗ-3110" неожиданно нажал на педаль тормоза на красный цвет светофора. Следующий за ним водитель такси марки Daewoo Юсифов Ровшан также сумел вовремя нажать на педаль тормоза. Однако ехавшая в конце Э. Мамедова за рулем "Мерседеса" столкнулась со стоящими впереди двумя автомобилями.

В результате аварии все три автомобиля пострадали.

По факту сотрудниками дорожно-транспортной полиции ведется расследование.