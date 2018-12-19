В Баку женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик

19 декабря, 2018 13:45

https://report.az/storage/news/c798416adb045d2fd6f0e13a42550ee9/addebf09-d939-42cb-9c12-79d7eb0b6c4a_292.jpg Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик. Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 18 декабря около 22:00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района местная жительница Гюляра Габилова за рулем автомобиля марки Nissan врезалась в прицеп припаркованного на обочине дороги грузовика марки MAN, принадлежащего Асефу Абдинову. В результате ДТП Г.Гадимова погибла на месте происшествия. Бинагадинское РУП ведет расследование.

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