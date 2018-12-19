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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик.
Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.
18 декабря около 22:00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района местная жительница Гюляра Габилова за рулем автомобиля марки Nissan врезалась в прицеп припаркованного на обочине дороги грузовика марки MAN, принадлежащего Асефу Абдинову.
В результате ДТП Г.Гадимова погибла на месте происшествия.
Бинагадинское РУП ведет расследование.
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