 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина-водитель погибла, врезавшись в грузовик. 

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел. 

    18 декабря около 22:00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района местная жительница Гюляра Габилова за рулем автомобиля марки Nissan врезалась в прицеп припаркованного на обочине дороги грузовика марки MAN, принадлежащего Асефу Абдинову. 

    В результате ДТП Г.Гадимова погибла на месте происшествия. 

    Бинагадинское РУП ведет расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi