В Баку женщина вместе со своим знакомым убила и расчленила тело своего мужа

Баку. 1 октябряr. REPORT.AZ/ В Баку произошло жестокое убийство. Об этом Report сообщили в районной прокуратуре Ясамальского района.

Согласно информации, в ходе расследования факта исчезновения 40-летного Камрана Мамедова выяснилось, что его убила собственная жена, 39-летняя Лала Мамедова и ее знакомый по имени Сади.

Лала вместе с Сади расчленили тело и закопали в лесу в Исмаиллинском районе.

Оба задержаны. Тело было изъято в расчлененном виде.

Расследование по данному факту продолжается.