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    В Баку женщина вместе со своим знакомым убила и расчленила тело своего мужа

    Они разделили тело на части и закопали в лесу в Исмаиллинском районе

    Баку. 1 октябряr. REPORT.AZ/ В Баку произошло жестокое убийство. Об этом Report сообщили в районной прокуратуре Ясамальского района. 

    Согласно информации, в ходе расследования факта исчезновения 40-летного Камрана Мамедова выяснилось, что его убила собственная жена, 39-летняя Лала Мамедова и ее знакомый по имени Сади. 

    Лала вместе с Сади расчленили тело и закопали в лесу в Исмаиллинском районе.

    Оба задержаны. Тело было изъято в расчлененном виде.  

    Расследование по данному факту продолжается.

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