В Баку женщина украла из торгового центра дорогую одежду

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В 18-ый отдел Наримановского районного управления полиции поступило заявление о краже в одном из магазинов в торговом центре Ganjlik Mall одежды на сумму 536 манатов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в короткие сроки по подозрению в совершении кражи была задержана женщина.

Установлено, что это жительница города Баку С.Расулова.

По факту ведется расследование.