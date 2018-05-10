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    В Баку женщина украла из торгового центра дорогую одежду

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В 18-ый отдел Наримановского районного управления полиции поступило заявление о краже в одном из магазинов в торговом центре Ganjlik Mall одежды на сумму 536 манатов.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в короткие сроки по подозрению в совершении кражи была задержана женщина.

    Установлено, что это жительница города Баку С.Расулова.

    По факту ведется расследование. 

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