В Баку женщина украла 3 тыс. манатов у мужчины, с которым познакомилась в ночном клубе

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку женщина совершила кражу.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Житель Баку Исмаил Гадимов в одном из ночных клубов столицы познакомился с женщиной по имени Марина. Мужчина, покинувший ночной клуб с женщиной, впоследствии заметил, что у него пропало более 3 тыс. манатов. Он сразу обратился в полицию.

В результате проведенной полицией операции была задержана подозреваемая в совершении кражи Марина Пронина.

Расследования по факту продолжаются.