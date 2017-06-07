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    В Баку женщина украла 3 тыс. манатов у мужчины, с которым познакомилась в ночном клубе

    Расследования по факту продолжаются

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Баку женщина совершила кражу.

    Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

    Житель Баку Исмаил Гадимов в одном из ночных клубов столицы познакомился с женщиной по имени Марина. Мужчина, покинувший ночной клуб с женщиной, впоследствии заметил, что у него пропало более 3 тыс. манатов. Он сразу обратился в полицию.

    В результате проведенной полицией операции была задержана подозреваемая в совершении кражи Марина Пронина.

    Расследования по факту продолжаются.

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