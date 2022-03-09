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В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции

В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции В Баку произошла поножовщина.
Происшествия
9 марта 2022 г. 02:06
В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции

В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе 34-го отделения полиции Хатаинского РУП.

Согласно информации, Н.Х., 1988 года рождения, которому его супруга Н.Ж. запретила видеться с детьми, попытался совершить самоубийство, поднявшись на крышу многоэтажного здания.

Однако сотрудниками правоохранительных органов удалось отговорить его от этой мысли.

Н.Х. был доставлен в отделение полиции, где у него возник конфликт с супругой. В результате она ударила его ножом в область спины.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın polis bölməsinin həyətində ərini bıçaqlayıb

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