В Баку женщина ударила ножом мужа в отделении полиции

В Баку произошла поножовщина.

В Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Report, инцидент произошел во дворе 34-го отделения полиции Хатаинского РУП.

Согласно информации, Н.Х., 1988 года рождения, которому его супруга Н.Ж. запретила видеться с детьми, попытался совершить самоубийство, поднявшись на крышу многоэтажного здания.

Однако сотрудниками правоохранительных органов удалось отговорить его от этой мысли.

Н.Х. был доставлен в отделение полиции, где у него возник конфликт с супругой. В результате она ударила его ножом в область спины.