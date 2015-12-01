В Баку женщина, убившая двух своих детей, приговорена к 20 годам лишения свободы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гурбановой Насибы 1988 г.р., убившей двух своих детей.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эйнуллы Велиева обвиняемой был вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Отметим, что убийство произошло в мае этого года. Гурбанова Насиба Насиб гызы, проживающая по адресу: город Баку, дачный массив Вторая Вишневка, дачный дом 515, будучи дома одна, задушила своих детей. Затем женщина нанесла удар ножом себе по сердцу. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, врачи смогли спасти ее жизнь. Выяснилось, что она задушила Меликзаде Аян Асиф гызы 2012 г.р. и 10-месячную Айшу. Она сообщила, что не хотела жить и убила своих детей потому, что не может их никому доверить.