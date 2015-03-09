​В Баку произошло убийство на почве семейного конфликта

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 8 марта в сабунчинском поселке Бакиханово в одном из домов был обнаружен труп мужчины - хозяина дома, ранее судимого Сабира Гурбанова. Как отмечает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП было установлено, что убийство совершено на почве конфликта с гражданской женой С.Гурбанова, жительницей Баку Еленой Махровой.

Проводится расследование.