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    В Баку женщина убила ножом своего мужа

    После убийства она скрылась с места преступления

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку женщина убила ножом своего мужа.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, 23 июля в собственном доме с признаками насилия (колото-резаными ранами) было найдено тело Вюгара Керимова, проживающего в поселке Раманы Сабунчинского района.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, была задержана жена убитого Нурида, подозреваемая в совершении убийства на почве семейно-бытового конфликта. 

    Расследования продолжаются.

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