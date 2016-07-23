Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Баку женщина убила ножом своего мужа.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, 23 июля в собственном доме с признаками насилия (колото-резаными ранами) было найдено тело Вюгара Керимова, проживающего в поселке Раманы Сабунчинского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения Сабунчинского районного управления полиции, была задержана жена убитого Нурида, подозреваемая в совершении убийства на почве семейно-бытового конфликта.

Расследования продолжаются.