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В Баку женщина стала жертвой шантажа

В Баку женщина стала жертвой шантажа Жительница столицы стала жертвой шантажа.
Происшествия
9 мая 2023 г. 11:35
В Баку женщина стала жертвой шантажа

Жительница столицы стала жертвой шантажа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В полицию поступила информация о том, что некий гражданин, угрожая опубликовать в социальной сети фотографии женщины, потребовал у нее 250 манатов.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, был установлен и задержан подозреваемый в вымогательстве 24-летний житель Баку Ибрагим Наджафов.

Следствием установлено, что Наджафов ранее уже делился фотографиями этой женщины на своей странице в социальной сети, и путем угроз получил у нее 180 манатов. Спустя некоторое время он вновь начал требовать деньги. В этот раз женщина обратилась в полицию.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın görüntüləri ilə şantaj edilib

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