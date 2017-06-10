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    В Баку женщина, совершившая мошенничество при покупке дочери приданого, подала апелляционную жалобу

    Очередное заседание суда назначено на 14 июня© Report

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде начато судебное заседание по вердикту в отношении Шохрет Амановой, обвиненной в мошенничестве.

    Как сообщает Report, в процессе под председательством судьи Джамала Рамазанова были уточнены анкетные данные обвиняемой.

    Очередное заседание суда назначено на 14 июня.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, Ш.Аманова купила у некоторых людей в Баку приданое и одежду для своей дочери, и не расплатилась за покупки. Задержанная сотрудниками правоохранительных органов женщина обвиняется в мошенничестве. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

    Ш.Аманова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.

    Бакинским судом по тяжким преступлениям Ш.Аманова была лишена свободы сроком на 9 лет. Недовольная решением суда обвиняемая подала апелляционную жалобу. 

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