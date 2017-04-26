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    В Баку женщина, совершившая мошенничество при покупке дочери приданого, приговорена к 9 годам тюрьмы

    Шохрет Амановой зачитан приговор

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по делу обвиняемой в мошенничестве Шохрет Амановой.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева был зачитан приговор.

    По приговору суда Ш.Аманова лишена свободы сроком на 9 лет.

    Отметим, что согласно обвинительному акту, Ш.Аманова купила у некоторых людей в Баку приданое и одежду для своей дочери, и не расплатилась за покупки. Задержанная сотрудниками правоохранительных органов женщина обвиняется в мошенничестве. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

    Ш.Аманова обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК. 

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