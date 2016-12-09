В Баку женщина совершила мошенничество в отношении мужчины на сумму 103 тыс. манатов и 95 тыс. долларов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в крупном размере в отношении 44-летнего мужчины.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в Гарадагском районе.

Согласно информации, Азер Махмудов 1972 года рождения написал заявление в Гарадагское районное управление полиции (РУП) и сообщил, что в апреле 2014 года Тарана Эминова 1971 года рождения обманула и отобрала у него 103 000 манатов, 95 000 долларов США и драгоценности на сумму 25 688 манатов.

По факту ведется расследование в Гарадагском РУП.