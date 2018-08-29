В Баку женщина совершила мошенничество на сумму в 22 тысячи манатов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку в отношении столичной жительницы совершено мошенничество на сумму в 22 000 манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 21-го отделения полиции Насиминского РУП была задержана жительница Агстафы Гиймет Мамедова, подозреваемая в совершении мошенничества в отношении жительницы Баку Г.Мирзоевой на сумму 22 000 манатов.