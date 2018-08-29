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    В Баку женщина совершила мошенничество на сумму в 22 тысячи манатов

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку в отношении столичной жительницы совершено мошенничество на сумму в 22 000 манатов. 

    Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. 

    В результате оперативных мероприятий сотрудников 21-го отделения полиции Насиминского РУП была задержана жительница Агстафы Гиймет Мамедова, подозреваемая в совершении мошенничества в отношении жительницы Баку Г.Мирзоевой на сумму 22 000 манатов. 

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