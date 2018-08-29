В Баку женщина совершила мошенничество на сумму в 22 тысячи манатов

https://report.az/storage/news/0ac881254bdfdd8b64ac4d9b960059cf/4267f16e-1eb7-4b4e-b61e-dfe6a286287f_292.jpg
Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В Баку в отношении столичной жительницы совершено мошенничество на сумму в 22 000 манатов.
Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.
В результате оперативных мероприятий сотрудников 21-го отделения полиции Насиминского РУП была задержана жительница Агстафы Гиймет Мамедова, подозреваемая в совершении мошенничества в отношении жительницы Баку Г.Мирзоевой на сумму 22 000 манатов.
News DepartmentАвтор новости