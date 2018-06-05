В Баку женщина совершила кражу из оздоровительного центра

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Баку совершена кража из оздоровительного центра.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившаяся в 18-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции жительница Баку Р.Гасанова сообщила, что 4 июня в одном из районных оздоровительных центров была украдена ее сумка с 1050 манатами, 200 долларами и банковскими картами.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Расследования установило, что им является жительница столицы Ш.Сарыева, которая на украденные деньги приобрела мобильный телефон. Мобильный телефон и кошелек были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.