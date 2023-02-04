В Баку женщина совершила ДТП, есть погибшие и раненые

В Баку женщина совершила ДТП, есть погибшие и раненые.

В Баку женщина совершила ДТП, есть погибшие и раненые.

По данным Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы на проспекте З.Буньядова.

Жительница города Баку Эйнуллаева Гюльнара Расим гызы (1981 года рождения) не справилась с управлением и, переехав разграничитель, столкнулась с автомобилем, которым управлял житель столицы Гурбанов Саид Эльмар оглу (1990 года рождения).



В результате ДТП С.Гурбанов погиб на месте происшествия, Г.Эйнуллаева и ее пассажиры Багиров Ниджат Арзу оглу ( 2000 года рождения) и Аббасов Сабухи Ислам оглу (1981 года рождения) были госпитализированы с различными травмами.

По данному факту в Управлении полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ведется расследование.