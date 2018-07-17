В Баку женщина-водитель совершила аварию, есть пострадавший - ФОТО

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе произошло ДТП из-за проезда автомобиля на красный свет светофора.

Как передает Report, происшествие зарегистрировано на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Аббасгулу Ага Бакиханова.

Двигавшийся по ул. Бакиханова автомобиль марки BMW, за рулем которого находилась женщина, проехал на красный свет светофора и столкнулся с другим автомобилем марки Mercedes, который двигался по проспекту Азадлыг. В результате, водитель BMW получил телесные повреждения.

После аварии между водителями возник спор.

На место происшествия были привлечены сотрудники пост-патрульной и дорожно-патрульной службы.

Оба автомобиля были доставлены на штрафную площадку.

По факту в Насиминском РУП ведется расследование.