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    В Баку женщина-водитель совершила аварию, есть пострадавший - ФОТО

    После аварии между водителями возник спор

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Насиминском районе произошло ДТП из-за проезда автомобиля на красный свет светофора.

    Как передает Report, происшествие зарегистрировано на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Аббасгулу Ага Бакиханова.

    Двигавшийся по ул. Бакиханова автомобиль марки BMW, за рулем которого находилась женщина, проехал на красный свет светофора и столкнулся с другим автомобилем марки Mercedes, который двигался по проспекту Азадлыг. В результате, водитель BMW получил телесные повреждения.

    После аварии между водителями возник спор.

    На место происшествия были привлечены сотрудники пост-патрульной и дорожно-патрульной службы.

    Оба автомобиля были доставлены на штрафную площадку.

    По факту в Насиминском РУП ведется расследование.

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