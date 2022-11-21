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В Баку женщина шантажировала таксиста нанесением себе увечий

В Баку женщина шантажировала таксиста нанесением себе увечий В Баку пассажирка пригрозила таксисту жалобой в полицию и вымогала у него деньги
Происшествия
21 ноября 2022 г. 12:23
В Баку женщина шантажировала таксиста нанесением себе увечий

В Баку пассажирка пригрозила таксисту жалобой в полицию и вымогала у него деньги.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что в 17-й отдел полиции Наримановского районного управления полиции поступило заявление от жителя Баку, водителя такси Э.Джафарзаде о том, что 14 ноября пассажирка его автомобиля KİA, угрожая нанести себе телесные повреждения и обратиться в полицию с жалобой, забрала у мужчины 1450 манатов. Женщина заявила, что ее ребенок болен и она нуждается в деньгах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была задержана подозреваемая в вымогательстве жительница Шарурского района Тунзале Шафиева, ранее судимая за хулиганство.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın özünə xəsarət yetirəcəyi ilə bağlı taksi sürücüsünü şantaj edib

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