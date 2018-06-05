В Баку женщина, ранившая друга супруга, получила условный срок

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось слушание по уголовному делу в отношении Гюльнар Мамедовой, обвиняемый в нанесении ранения другу своего супруга.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Шекер Мамедовой был зачитан приговор.

Суд приговорил Г.Мамедову к двум годам условно. Она не находилась в заключении в период проведения следственных мероприятий.

26 сентября 2017 года в доме в поселке Расулзаде Гюльнар Миргасым гызы Мамедова нанесла ножевое ранение другу супруга Азаду Амир оглу Гулиеву. Затем женщина позвонила в Службу скорой помощи.

А.Гулиев был экстренно прооперирован, врачам удалось спасти ему жизнь.

Согласно обвинительному акту, А.Гулиев, будучи в доме Г.Мамедовой, использовал нецензурную лексику в телефонном разговоре со своим знакомым. Г.Мамедова попросила его не выражаться при ребенке, однако он проигнорировал просьбу хозяйки дома. Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла А.Гулиеву удар в грудную клетку.