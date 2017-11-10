В Баку женщина ранила ножом мужчину средних лет

Баку. 10 ноября. REPORT/ В Баку женщина нанесла ножевое ранение мужчине средних лет.

Как передает Report, инцидент произошел в Наримановском районе столицы.

Так, Бабаев Ровшан Ильхам оглу 1985 г.р. повздорил со своей знакомой возле средней школы №47 по адресу проспект Азадлыг. Во время потасовки женщина ранила ножом мужчину в руку.

Раненый был доставлен в клинический медицинский центр №3.

Наримановское районное управление полиции было оповещено по данному факту.