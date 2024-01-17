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В Баку женщина получила огнестрельное ранение

В Баку женщина получила огнестрельное ранение В Баку женщина получила огнестрельное ранение.
Происшествия
17 января 2024 г. 10:39
В Баку женщина получила огнестрельное ранение

В Баку женщина получила огнестрельное ранение.

Как сообщили Report в МВД, вечером 16 января в отдел полиции поступило сообщение о выстрелах в Сабаильском районе столицы.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 41-го отдела полиции Сабаильского РУП был задержан житель Бардинского района Рашад Асадзаде. У него изъят обрез охотничьего ружья марки ИЖ-16.

Задержанный подозревается в том, что из хулиганских побуждений выстрелил из ружья и ранил жительницу Абшеронского района. Пострадавшая была госпитализирована.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda qadın xuliqanlıq zəminində güllələnib

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