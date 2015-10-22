​В Баку женщина получила 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества за кражу из квартиры своей знакомой

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Светланы Гулиевой, обвиняемой в краже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был оглашен приговор.

По приговору суда С.Гулиева лишена свободы сроком на 10 лет. Кроме того, конфискованы принадлежащие С.Гулиевой дом и автомобиль. За счет продажи конфискованного имущества будет возмещен нанесенный Татьяне Гулиевой урон.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году. В распространенной министерством внутренних дел информации говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками Главного следственного управления и Главного управления уголовного розыска МВД, была задержана жительница Баку Светлана Гулиева, укравшая 25 июня 2014 года из квартиры Татьяны Гулиевой 5 000 манатов. В результате расследований выяснилось, что в общем С.Гулиевой из данной квартиры украдено 600 тыс. манатов. Она обвиняется по ст. 177.3.2 (кража с нанесением ущерба в крупном размере) УК.