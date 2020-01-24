В Баку женщина, пытавшаяся похитить школьниц, вызвала переполох среди родителей - ФОТО

Вот уже несколько дней в социальных сетях муссируется информация, что в Баку объявилась женщина, занимающаяся похищением девочек из школ. Причиной для обсуждений послужило голосовое сообщение двух родителей в whatsapp, а также фото женщины, которое успели снять, пока она стояла возле школы.

Как сообщает Report, все началось с того, что во дворе столичной полной средней школы №96 им.Ильгара Алиева женщина лет 45-50 подошла к школьницам, завела с ними разговор и пыталась увести их с собой. К счастью, в дело вмешались другие родители, и женщине пришлось уйти ни с чем.

Также сообщается, что женщину возле школы поджидал автомобиль, в котором находились несколько мужчин. Не исключено, что они были в сговоре с этой женщиной.

В ответ на запрос Report начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что распространившаяся в соцсетях информация изучается, ситуация взята под контроль.

"Мы продолжаем соответствующие разбирательство", - сказал он.

P.S. Ввиду недоказанности совершения женщиной преступления, ее лицо на фотографии заретушировано.