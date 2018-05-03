В Баку женщина обокрала свою мать

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, укравшая деньги у своей матери.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, обратившись 1 мая в 23-е отделение полиции Низаминского РУП, жительница Баку М.Ширинова заявила о краже за день до этого из ее квартиры 12 000 манатов и ювелирных украшений.

Сотрудниками полиции были приняты незамедлительные соответствующие меры. В результате оперативно-розыскных мероприятий появились подозрения в том, что кражу совершила дочь хозяйки квартиры И.Гусейнова, которая была задержана.

В своих показаниях И.Гусейнова призналась в содеянном.

По факту ведется расследование.