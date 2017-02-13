В Баку женщина нанесла мужу ножевые ранения, а затем вызвала врачей скорой помощи

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла 41-летнему мужу ножевые ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, в доме по улице Зарифы Алиевой в поселке Бильгях 41-летний Э.С. поспорил с супругой (имя пока неизвестно). Во время спора женщина нанесла Э.С. два ножевых ранения в спину и руку.

Увидев, что муж истекает кровью, женщина вызвала врачей скорой помощи. Раненый госпитализирован.

Факт расследуется Сабунчинским РУП.