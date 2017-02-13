 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку женщина нанесла мужу ножевые ранения, а затем вызвала врачей скорой помощи

    Факт расследуется Сабунчинским РУП

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла 41-летнему мужу ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, в доме по улице Зарифы Алиевой в поселке Бильгях 41-летний Э.С. поспорил с супругой (имя пока неизвестно). Во время спора женщина нанесла Э.С. два ножевых ранения в спину и руку.

    Увидев, что муж истекает кровью, женщина вызвала врачей скорой помощи. Раненый госпитализирован.

    Факт расследуется Сабунчинским РУП. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi