В Баку женщина нанесла мужу ножевые ранения, а затем вызвала врачей скорой помощи

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла 41-летнему мужу ножевые ранения.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.
Так, в доме по улице Зарифы Алиевой в поселке Бильгях 41-летний Э.С. поспорил с супругой (имя пока неизвестно). Во время спора женщина нанесла Э.С. два ножевых ранения в спину и руку.
Увидев, что муж истекает кровью, женщина вызвала врачей скорой помощи. Раненый госпитализирован.
Факт расследуется Сабунчинским РУП.
Crime News DepartmentАвтор новости
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