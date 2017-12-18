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    В Баку женщина нанесла любовнице мужа 6 ножевых ранений

    Нанесшая ножевые ранения была задержан

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла ножевые ранения любовнице мужа.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    Так, на улице Ильяса Асланова Айнура Фазиль гызы Бабаева 1994 г.р. подралась с супругой мужчины по имени Алияр. В результате женщина нанесла А. Бабаевой 6 ножевых ранений. Раненая была помещена в больницу. Стало известно, что инцидент произошел на почве ревности. Так, супруга Алияра (фамилия неизвестна) приревновала А. Бабаеву к своему мужу.

    Женщина, нанесшая ножевые ранения, была задержана. По факту продолжается расследование.

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