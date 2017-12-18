В Баку женщина нанесла любовнице мужа 6 ножевых ранений

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла ножевые ранения любовнице мужа.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Так, на улице Ильяса Асланова Айнура Фазиль гызы Бабаева 1994 г.р. подралась с супругой мужчины по имени Алияр. В результате женщина нанесла А. Бабаевой 6 ножевых ранений. Раненая была помещена в больницу. Стало известно, что инцидент произошел на почве ревности. Так, супруга Алияра (фамилия неизвестна) приревновала А. Бабаеву к своему мужу.

Женщина, нанесшая ножевые ранения, была задержана. По факту продолжается расследование.