В Баку женщина нанесла любовнице мужа 6 ножевых ранений

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Баку женщина нанесла ножевые ранения любовнице мужа.
Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.
Так, на улице Ильяса Асланова Айнура Фазиль гызы Бабаева 1994 г.р. подралась с супругой мужчины по имени Алияр. В результате женщина нанесла А. Бабаевой 6 ножевых ранений. Раненая была помещена в больницу. Стало известно, что инцидент произошел на почве ревности. Так, супруга Алияра (фамилия неизвестна) приревновала А. Бабаеву к своему мужу.
Женщина, нанесшая ножевые ранения, была задержана. По факту продолжается расследование.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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