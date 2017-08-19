В Баку женщина избита неизвестными лицами

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован факт избиения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

Так, Самита Садыгова, пришедшая по адресу проживания дочери, была избита со стороны неизвестных лиц. В результате она получила различные телесные повреждения.

Пострадавшая был доставлена в Городскую клиническую больницу №3, ей оказана медицинская помощь. Факт расследуется 13-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции.