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    В Баку женщина избита неизвестными лицами

    Самита Садыгова, пришедшая по адресу проживания дочери, была избита неизвестными

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирован факт избиения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бакиханова Сабунчинского района.

    Так, Самита Садыгова, пришедшая по адресу проживания дочери, была избита со стороны неизвестных лиц. В результате она получила различные телесные повреждения.

    Пострадавшая был доставлена в Городскую клиническую больницу №3, ей оказана медицинская помощь. Факт расследуется 13-м отделением полиции Сабунчинского районного управления полиции.

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