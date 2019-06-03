 Наверх

В Баку женщина бросилась с 11-го этажа

В Баку женщина бросилась с 11-го этажа

В Баку покончила с собой 34-летняя женщина.

Как сообщает Report, на улице Узбекистан Низаминского района столицы Рубаба Мурадова бросилась с 11-го этажа 18-этажного здания.

По факту районной прокуратурой ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi