В Баку женщина бросилась с 11-го этажа

В Баку покончила с собой 34-летняя женщина.
Как сообщает Report, на улице Узбекистан Низаминского района столицы Рубаба Мурадова бросилась с 11-го этажа 18-этажного здания.
По факту районной прокуратурой ведется расследование.
В Баку покончила с собой 34-летняя женщина.
Как сообщает Report, на улице Узбекистан Низаминского района столицы Рубаба Мурадова бросилась с 11-го этажа 18-этажного здания.
По факту районной прокуратурой ведется расследование.
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