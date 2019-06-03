В Баку женщина бросилась с 11-го этажа

В Баку женщина бросилась с 11-го этажа

3 июня, 2019 11:33

https://report.az/storage/news/137a2da3bf504066e37f5e37c9fde5fa/289c232e-1d3b-4425-910e-a7ab87c22d17_292.jpg В Баку покончила с собой 34-летняя женщина. Как сообщает Report, на улице Узбекистан Низаминского района столицы Рубаба Мурадова бросилась с 11-го этажа 18-этажного здания. По факту районной прокуратурой ведется расследование.

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