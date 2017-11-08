В Баку жена зарубила мужа топором

© REPORT

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло жуткое убийство. Трагедия разыгралась между мужом Назимом Фахраддин оглы Велиевым и его женой, проживающими по адресу Абдюлкарим Ализаде 45.

Как сообщает Report, в ходе семейного конфликта жена нанесла удары топором по голове мужу. Велиев скончался от полученных травм.

Женщина (имя и фамилия не раскрываются) была задержана сотрудниками Управления полиции Cабунчинского района. В прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120 УК Азербайджана (преднамеренное убийство).

Некоторые детали страшной трагедии известны. Во время инцидента Велиев был в нетрезвом состоянии. Сообщается, что конфликты в последнее время в семье возникали каждый день. Велиев, возвращаясь домой в пьяном виде, избивал свою жену. Покойный был рабочим. У них остались двое детей.