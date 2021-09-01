В Баку супруги, ожидавшие вакцинации, разбили входную дверь поликлиники

В Баку пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники.

В Баку пришедшие на вакцинацию от коронавируса граждане разбили стекло входной двери поликлиники.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе Министерства здравоохранения, инцидент произошел 31 августа около 18:40 вечера.

"Занявшие очередь для вакцинации граждане пропускались в медицинское учреждение с соблюдением мер социального дистанцирования. После того как дверь закрылась, мужчина вместе с супругой ворвались в медучреждение, сломав стекло входной двери поликлиники, трое врачей пострадали. По факту направлено официальное обращение в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.