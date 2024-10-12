В Баку завершился 17-й семинар SWIRMO

В Баку завершился 17-й семинар по международным правилам проведения военных операций SWIRMO.

В Баку завершился 17-й семинар по международным правилам проведения военных операций SWIRMO.

Об этом Report сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).

Семинар был организован Министерством обороны и МККК, участие приняли 96 высокопоставленных военнослужащих из 71 страны.

Участники семинара получили возможность усовершенствовать свои знания в области международного гуманитарного права, обменяться опытом и обсудить современные вызовы. Одной из основных тем стало применение международного гуманитарного права в условиях боевых действий в современный период.

Программа семинара была составлена ​​на английском, французском, испанском, русском и арабском языках специалистами МККК.