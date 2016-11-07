В Баку завершилось следствие по делу водителя, насмерть сбившего женщину и ее детей

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Орхана Гейдарова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор попросил время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 14 ноября.

Отметим, что ДТП произошло 15 июля этого года примерно в 17:00 на Нобелевском проспекте. Житель Баку О.Гейдаров на автомобиле марки Chevrolet сбил переходивших дорогу жителей Баку Санубар Гараеву, ее малолетнего сына Мехина и малолетнюю дочь Мяляк. Все трое скончались на месте происшествия.

О.Гейдаров был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.