 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку завершилось следствие по делу водителя, насмерть сбившего женщину и ее детей

    Прокурор попросил время для выступления

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Орхана Гейдарова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде было объявлено о завершении судебного следствия. 

    Прокурор попросил время для выступления.

    Очередное заседание суда назначено на 14 ноября.

    Отметим, что ДТП произошло 15 июля этого года примерно в 17:00 на Нобелевском проспекте. Житель Баку О.Гейдаров на автомобиле марки Chevrolet сбил переходивших дорогу жителей Баку Санубар Гараеву, ее малолетнего сына Мехина и малолетнюю дочь Мяляк. Все трое скончались на месте происшествия. 

    О.Гейдаров был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi