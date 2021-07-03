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В Баку завершились учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021"

В Баку завершились учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с боевой стрельбой, которые проводились в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоя
Происшествия
3 июля 2021 г. 16:20
В Баку завершились учения Мустафа Кемаль Ататюрк-2021

Последний этап совместных азербайджано-турецких тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк-2021" с боевой стрельбой, которые проводились в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, состоялся с участием высокопоставленных наблюдателей из обеих стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнением задач.

Участвующие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.
После завершения учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды и было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda keçirilən “Mustafa Kamal Atatürk-2021” təlimi başa çatıb - VİDEO

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