В Баку завели уголовное дело на мать, выбросившуюся вместе с детьми из окна

Мать и дети были срочно госпитализированы

Заведено уголовное дело на женщину, бросившуюся вместе с детьми с четвертого этажа жилого здания в Баку.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Ясамальского района.

20 декабря примерно в 23:00 в прокуратуру Ясамальского района поступила информация, что Нигяр Джафарова, 1991 года рождения, проживающая по адресу: Ясамальский район, улица Кенар Даиреви, дом 28, бросилась с четвертого этажа.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия, осуществили надлежащие процессуальные мероприятия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в день трагического происшествия Нигяр Джафарова примерно в 23:00 выбросила из окна спальни квартиры, в котором проживала, своих детей Гусейна Джафарова, 2017 года рождения, и Октая Джафарова, 2019 года рождения, а затем бросилась сама.

Мать и дети были срочно госпитализированы. Благодаря своевременному врачебному вмешательству обошлось без жертв.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7, 29, 120.2.9 УК Азербайджана.